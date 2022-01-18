Модель из КР стал победителем премии Ditebeau на Asia Model Festival

20-летний модель из Кыргызстана Осмонов Аскат стал победителем премии Ditebeau. Об этом сообщают организаторы мероприятия на своей странице фейсбука.

Вместе с Аскатом на премию были номинированы модели из Китая и Вьетнама.

СПРАВКА

Asia Model Festival - это крупнейший развлекательный фестиваль в Азии с захватывающими представлением, церемонией награждения, показом мод известного бренда, гала-шоу красоты, выступлением K-POP и т. д.

Азиатский фестиваль моделей, который проводится с 2006 года, является крупнейшим в Азии проектом по поиску моделей-знаменитостей. "Лицо Азии"/ Face of Asia, первое мероприятие Asia Model Festival и Asia Model Awards, может похвастаться своим глобальным влиянием, так как благодаря этому фестивалю появились модели, ставшие актерами, хорошо известные как в Южной Корее, так и за рубежом.