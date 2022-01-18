Рассрочка без процентов. Как быстро и легко купить нужный смартфон?

Купить телефон в рассрочку без процентов и переплат просто – рассрочка в O!Store позволяет получить любой смартфон без необходимости долгих накоплений и без переплат.

Вы получаете смартфон по себестоимости и выплачиваете за него равными частями в течение того времени, которое вам больше подходит (от 3 до 9 месяцев).

Никаких дополнительных платежей и комиссий – вы сразу получаете смартфон на руки. Выходит, что покупатель даже со скромным достатком может позволить себе не только смартфон средней ценовой категории, но и флагманскую новинку.

Оформить топовый смартфон в рассрочку в кратчайшие сроки можно, обратившись в интернет-магазин www.ostore.kg по телефону 0705 007 000, либо посетив любой фирменный магазин O!Store. Нужно лишь 2 документа:

1. Паспорт (если ваш паспорт нового образца – биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства);

2. Справка о доходах (одно из трех):

Справка о заработной плате для лиц, работающих по найму на основании трудовых договоров; Действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей; Справка из сельской управы о наличии скота/земельной доли.

Также работает быстрое оформление рассрочки онлайн. Просто заполните онлайн-заявку, и, дождавшись одобрения банка, заберите свой новенький смартфон.

Акция "Рассрочка 009" действует до 31.03.2022 включительно. Подробную информацию о стоимости и наличии желаемой модели можно уточнить на сайте www.ostore.kg или по номеру 0705 007 000. Кредит и рассрочку на смартфоны предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк". Отмечаем, что банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБКР №037.