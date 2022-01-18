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В России педофилам смогут назначать пожизненный срок

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- Канат Кожоев
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Согласно новой поправке в Уголовный кодекс РФ, пожизненный срок будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, независимо от их возраста. Документ предложен к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Сейчас их сажают пожизненно только за надругательства над детьми младше 14 лет. Об этом сообщает Dailystorm.ru

Текст поправки размещен в думской электронной базе. Соответствующий документ поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Автором выступила первый зампредседателя комитета Ирина Панькина.

"Ко второму чтению был внесен ряд уточняющих поправок, основная цель которых - унификация подхода к назначению наказания за насильственные преступления в отношении всех несовершеннолетних, так как более половины потерпевших от подобных действий приходится на лиц в возрасте от 14 до 18 лет", - пояснила она ТАСС.

Таким образом, поправка предлагает исключить ограничение нынешней редакции статьи УК, распространив ее действие на всех потерпевших в возрасте до 18 лет. При этом речь идет о рецидиве, когда преступник ранее уже был судим за подобное деяние, либо о совершении преступления в отношении двух или более несовершеннолетних, либо в сопряжении с другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2021 года и принят в первом чтении уже в конце декабря. Его авторами стали первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Поводом для внесения законопроекта стала широко обсуждаемая в СМИ череда изнасилований и убийств, произошедших во второй половине 2021 года. По словам Хинштейна, последней каплей стала трагедия в Киселевске, где уже судимый за педофилию мужчина изнасиловал и задушил двух девочек.


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URL: https://www.vb.kg/412582
Теги:
педофилия, Россия, Уголовный кодекс, преступление, мировые новости
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