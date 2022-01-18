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Туркменские власти вводят новый локдаун

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В Туркменистане снова локдаун. Очередное массовое закрытие рынков, ресторанов и публичных объектов, и в этот раз произошло без официального объявления или объяснения причин. Врачи сообщают об очередном всплеске заболеваемости COVID-19. Власти Туркменистана продолжают утверждать, что в стране нет коронавируса.

Прошедшие выходные начались с закрытия большинства магазинов, рынков и кафе по всей стране. В областных центрах 16 января основные ворота крупных рынков оказались заперты. На территориях рынков продолжают работать только продуктовые магазины. В Ашгабате локдаун начался на день раньше.

По сообщениям СМИ, в Лебапском велаяте, в Фарапе, на местном фермерском рынке двери торговых точек и кафе опечатаны местной станцией санэпидназора. Аналогичная ситуация и в соседнем Марыйском велаяте.

В Мары закрылись практически все предприятия сферы торговли, питания и услуг. Ателье, парикмахерские, кафе, рестораны, а также банкетные залы закрылись на неопределенное время. Населению снова запретили проводить торжества, в том числе свадьбы и поминки. Предприниматели узнали о локдауне, придя на работу.

Жители Ашгабата об очередном локдауне узнали первыми. Ашгабатцы узнали о том, что торговые центры, вещевые рынки, рестораны и магазины снова закрылись на карантин, когда с утра 15 января пришли туда, не подозревая о новых карантинных ограничениях.

"Для меня это стало неожиданностью. Например, в культурно-развлекательном центре "Парахат" по улице Махтумкули за день до этого, в пятницу вечером (14 января) провели торжества по случаю свадьбы. А в субботу утром он уже был закрыт. В субботу там должно было пройти ещё одно свадебное торжество. Один из работников сказал, что распоряжение о закрытии они получили только утром, когда пришли на работу. Он сказал, что опять всё закрывается до февраля. Мы потом поехали в торговый центр "Беркарар",там тоже было закрыто. К этому времени уже по всему городу все знали о новом карантине", - рассказал житель Ашгабата в беседе с Азатлыком 16 января.

Очередной локдаун в Туркменистане начался без предварительного уведомления населения. Как в предыдущие, так и в этот раз власти страны ввели карантин без предупреждения и объяснения причин. При этом, по утверждению руководства страны, официально коронавирус в стране все еще не зарегистрирован. Сколько продлится нынешний карантин также неизвестно.

Между тем чиновники здравоохранении и врачи областных медучреждений, говорившие с Азатлыком, сообщают о новой волне коронавируса. Заболевание часто встречается cреди учащихся средних школ и вузов. В областных инфекционных и реанимационных отделениях местных больнице нет мест.

По словам нескольких врачей, работающих Марыйских больницах, стационары принимают пациентов только в экстренных случаях. По распоряжению областного управления здравоохранения лечебные заведения приведены в состояние повышенной готовности.

По словам медработников, повышено внимание к вакцинации от коронавируса. Вакцинация от COVID-19 в Туркменистане является обязательной. Официально зарегистрированы в стране вакцины российского и китайского производства.

Медработники в Мары рассказали Азатлыку, что на этой неделе ожидается массовая вакцинация местного населения, еще не получившего обе дозы вакцины. В ближайшие дни планируется вакцинировать третьей дозой сотрудников учреждений здравоохранения. Об этом медработникам сообщили на собраниях, состоявшихся 14-16 января, в которых приняли участие отраслевые руководители, чиновники хякимликов, медработники и представители силовых структур.

Корреспонденты Азатлыка сообщают, что утвержденными правилами предусмотрены усиление мер по дезинфекции, введены требования к сотрудникам учреждений и предприятий по обеспечению соблюдения требований по личной гигиене, а также мероприятия по контролю за соблюдением требований.

В каждом учреждении предусмотрена организация дежурства, в ходе которого будет осуществлен контроль за сотрудники, а также соблюдение требования по запрету пускать посторонних. Личная аптечка каждого сотрудника должна включать 4 маски, медицинские перчатки, оксолиновую мазь, антисептик. Планируется раздельное обучение в школах, а в дошкольных учреждениях численность детей в группах не должна превышать 14-15 человек.

По словам чиновников в Лебапском велаяте, говоривших с Азатлыком на условиях анонимности, в связи с ростом заболеваемости в ближайшие недели ожидается введение ограничений на передвижение, а также частичная отмена регулярного авиасообщения внутри страны. Предыдущий локдаун, длившийся около 4 месяцев, был отменен в первой половине декабря.

Очередные карантинные ограничения коснулись и транспортных услуг. По словам корреспондента Азатлыка, на приграничных контрольно-пропускных пунктах между Туркменистаном и Узбекистаном усилены меры по дезинфекции транспорта и грузов.

Власти Туркменистана ситуацию с введением, причиной и сроком очередных ограничений не комментируют.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/412586
Теги:
Туркменистан, карантин
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