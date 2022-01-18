Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.22 - 97.73

В Австралии зафиксировали самый смертоносный день пандемии

203  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Австралия зафиксировала самый смертоносный день пандемии в стране на фоне быстро развивающейся вспышки штамма "омикрон", передает Reuters.

По официальным данным, 18 января в общей сложности было зарегистрировано 77 смертей, что превысило предыдущий национальный максимум в 57 в прошлый четверг. Больницы и отделения интенсивной терапии далекой от эпицентра "омикрона" страны переполнены людьми как никогда.

На фоне роста числа госпитализаций в штате Виктория во вторник объявили "коричневый код" в больницах, который дает право отменять "несрочные" медицинские услуги и отпуск персонала.

До сих пор Австралия сообщила о 1,6 миллиона случаев заражения с начала пандемии, из которых около 1,3 миллиона произошли за последние две недели. Общее число погибших составило 2776 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412589
Теги:
Австралия, смертность, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID, мировые новости, новости планеты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  