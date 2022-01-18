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Налоговики внесли в свою цифровую карту более 80 тысяч предпринимателей

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в цифровую карту налоговой службы внесено более 80 тысяч субъектов предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в течение нескольких месяцев в ходе масштабных мероприятий по уточнению дислокации субъектов предпринимательства, снесены в цифровую карту данные 80 тысяч 387 субъектов.

Из них по городу Бишкек - 42 тысячи 456 субъектов, по Ошу - 21 тысяча 496, по другим регионам – 16 тысяч 435.

Напомним, что Налоговая служба с конца прошлого года в городах Бишкек и Ош и в ряде регионов начала мероприятия по составлению и уточнению электронной базы дислокации субъектов предпринимательства.

Сотрудники на местах проводят работу по полному охвату субъектов предпринимательства путем сличения данных с системой электронной дислокации, проверяют наличие и использование контрольно-кассовой машины, другие разрешительные документы на деятельность и вводят соответствующую информацию в электронную базу данных. Также проводится контрольный закуп на предмет пробития чеков.

Цифровая карта дислокации составляется в рамках фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым", в целях совершенствования налогового администрирования, улучшения аналитической работы, а также выявления субъектов, осуществляющих экономическую деятельность без налоговой регистрации и уплаты налогов.


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URL: https://www.vb.kg/412593
Теги:
ГНС, налоги, предприниматель
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