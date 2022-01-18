Китай завоевал широкую похвалу за подготовку к "зеленой" Олимпиаде-2022

В ходе подготовки к "зеленым" зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине Китай твердо придерживался таких концепций, как экологический приоритет, ресурсосбережение и экологическая безопасность, за что получил широкую похвалу со стороны международных специалистов и представителей зарубежных СМИ.

Главный редактор бельгийского финансового журнала A Passage to Belgium Франсуа Мэнсон отметил, что построенный к летним Олимпийским играм-2008 "Водный куб" был преобразован в "Ледяной куб" для проведения соревнований на зимних Олимпийских играх-2022. По его словам, "зимние Олимпийские игры в Пекине создали пример повторного использования олимпийских объектов. Подобную концепцию устойчивого развития стоит перенять другим странам мира".

Как передает сайт "Хуаньцюван", практически весь мир особо оценил "зеленую" концепцию, воплощенную в процессе строительства олимпийских сооружений. Сообщается, что объекты проживания спортсменов и другие сооружения в олимпийских деревнях будут использовать повторно после завершения предстоящего спортивного мероприятия.

По словам Роберта Куна, председателя американского Фонда Куна, Китай оптимизировал и интегрировал ряд "зеленых" технологий, установив новый ориентир для устойчивого развития в области проведения международных соревнований. По его мнению, принятые Олимпийским комитетом Китая меры по энергосбережению внесут вклад в реагирование на изменение климата и содействие устойчивому развитию.

Миан Абра, старший корреспондент газеты "Пакистан сегодня", рассказал, что Пекин сдал "зеленый" лист с ответами за счет технологических инноваций, энергосбережения и сокращения выбросов. То, что все объекты будут функционировать на "зеленом" электричестве во время зимних Олимпийских игр в Пекине, похоже на окно, через которое демонстрируются разработанные Китаем за последние годы технологии и их широкое применение в области экологически чистых источников энергии.

Известный французский архитектор Бернар Десмулен, недавно принявший участие в мероприятии по продвижению зимних Олимпийских игр 2022 года в Париже, отметил, что экологичность зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине проявляется в таких деталях, как использование факела на водороде во время эстафеты олимпийского огня, а также использование биоразлагаемой посуды. Как он считает, в ходе строительства или реконструкции олимпийских объектов Китай уделил большое внимание экологичности, низкоуглеродности и устойчивому развитию.