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В Узбекистане наркокурьеры замаскировали опий и гашиш под картофель

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Наркокурьеры замаскировали опий и гашиш под картофель, чтобы провезти его в Ташкент, сообщают СМИ.

13 января в Ташкентском районе Ташкентской области сотрудники Государственного таможенного комитета установили наблюдение за автомобилем "Дамас", в котором находилось несколько человек.

Оперативники проследили за автомобилем до поселка Хасанбай в Ташкентской области. Здесь в "Дамас" стали загружать мешки с картошкой. В этот момент была проведена операция по задержанию всех присутствующих.

При вскрытии мешков в них были обнаружены свыше 480 свертков, замаскированных под картофель. В них содержалось более 77 килограмм опия и гашиша.

В дальнейшем в ходе оперативного мероприятия был также задержан иностранец, который должен был получить эти наркотические средства.


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URL: https://www.vb.kg/412602
Теги:
наркотики, Узбекистан
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