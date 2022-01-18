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Сколько мяса, молока, яиц и шерсти произведено в Кыргызстане?

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане за 2021 год произведено 428,9 тысяч тонн мяса в живой массе, что на 8391 тонн или на 2,0 процента больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства со ссылкой на отдел животноводства и пастбищ.

Сообщается, что увеличение производства мяса в республике происходит за счет роста поголовья сельскохозяйственных животных, кроме свиней и домашней птицы. По данным Нацстаткома по состоянию на 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 35,0 тысяч голов и составило 1715,7 тысяч голов, овец и коз возросло на 11,9 тысяч голов и составило 6278,7 тысяч голов, лошадей на 17,0 тысяч голов и составило 539,6 тысяч голов, а поголовье свиней уменьшилось на 5,3 тысяч голов и составило 29,4 тысяч голов и поголовье домашней птицы уменьшилось на 140,7 тысяч голов и составило 6070,4 тысяч голов.

Отмечается, что все области республики произвели мяса больше соответствующего периода 2020 года.

Производство молока. За 2021 год производство молока в республике составило 1698,9 тысяч тонн, что на 30,9 тысяч тонн или на 1,9 процента больше прошлогоднего показателя.

Увеличено производство молока во всех областях республики. Увеличение производства молока в республике происходит за счет роста поголовья коров на 19,7 тысяч голов и среднего удоя молока на 1 корову на 3,2 кг (2006,1 кг-2009,3 кг).

Производство яиц. За отчетный период в республике произведено 564178 тысяч штук яиц, что на 2125 тысяч штук больше или составило 100,4 % к показателям прошлого года. Увеличено производство яиц во всех областях республики, кроме Иссык-Кульской области, где производство яиц составило 87,8%.

Основной причиной снижения производства яиц в Иссык-Кульской области является уменьшение численности поголовья кур-несушек на 134,3 тыс. голов.

Производство шерсти. По состоянию на 1 декабря 2021 года в республике хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 13146 тонн всех видов шерсти, что составляет 100,3 % к показателям прошлого года.

Следует отметить, что производство шерсти в республике по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшено в Баткенской и Ошской областях и составило 98,3% и 98,7 % соответственно. Основной причиной снижения производства шерсти в этих областях является уменьшение поголовья овец и коз на 14,6 тыс. голов и 6,2 тыс. голов соответственно.


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URL: https://www.vb.kg/412603
Теги:
Минсельхоз, мясо-молочная продукция, сельское хозяйство, молоко, мясо, Кыргызстан, фермеры
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