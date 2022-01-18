В Чуйской области мнимые покупатели ограбили продавца автомобиля

В селе Ленинском Чуйской области двое мужчин под предлогом покупки автомобиля совершили разбойное нападение на его владельца. Об этом сообщает пресс-служба УВД Чуйской области.

Сообщается, что в ОВД Аламудунского района поступило сообщение по факту разбойного нападения в селе Ленинском. С заявлением обратился 39-летний М.Х., он сообщил, что 16 января 2022 года примерно в 16 часов двое неизвестных 30-35 лет под предлогом покупки автомобиля "Хонда Авансер" встретились с ним (владельцем авто). В ходе встречи покупатели предложили проехать в Аламудунский район, якобы показать родственникам машину. Но, приехав на безлюдный участок, злоумышленники применили физическую силу в отношении М.Х. и, угрожая ножом, завладели личными документами, денежными средствами и мобильным телефоном марки "Редми" и скрылись в неизвестном направлении.

Факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района согласно ст. 207("Разбой") УК. Начато досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района были установлены и задержаны 25-летний Н.Б. и 27-летний Т.Б. Задержанные водворены в ИВС. Следствие продолжается.