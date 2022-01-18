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Крупные бренды призвали заключить пакт о борьбе с пластиковым загрязнением

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- Алина Мамаева
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Крупные бренды, среди которых Coca-Cola, Pepsico, Walmart, Unilever, Nestle и другие компании, призвали к заключению глобального пакта о борьбе с загрязнением пластиком. Подходящим моментом для заключения соглашения, которое должно ограничить производство пластмасс, они назвали конференцию Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая запланирована на 2022 год.

Более 70 транснациональных компаний призвали к заключению глобального соглашения о борьбе с загрязнением пластиком. В числе подписантов совместного заявления - Coca-Cola и Pepsico, Unilever и Nestle, розничная сеть Walmart и французский банк BNP Paribas, передает Reuters.

В совместном заявлении отмечается, что соглашение должно предусматривать сокращение производства пластика и "будет способствовать усилиям по борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия, принося положительные социальные и экономические последствия". В 2020 году пройдет конференция Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде - UNEA 5.2. На ней планируется обсудить международные договоренности по преодолению кризиса пластиковых отходов, которые переполняют свалки, разоряют океаны и наносят невосполнимый ущерб дикой природе.

В заявлении компаний говорится, что конференция UNEA 5.2 - это "критический момент для заключения амбициозного договора ООН". По их оценке, заключить соглашение на конференции - это значит "переломить ход глобального кризиса загрязнения пластиком".

"Мы не можем позволить себе пропустить это", - заявили подписанты обращения.


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URL: https://www.vb.kg/412611
Теги:
экология, мировые новости, новости планеты
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