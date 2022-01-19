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Статус официального языка в Кыргызстане снова пошатнулся?

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане в очередной раз затронута тема русского языка и его официального статуса. Хотя официальных заявлений по этому поводу сделано не было, в ЖК прозвучало требование перевести все делопроизводство и сами заседания парламента на государственный язык. Подобные заявления недавно сделали, по крайней мере, два депутата: Адахан Мадумаров и Надира Нарматова. Обосновали они это отсутствием русскоязычных граждан и нахождением их в стенах парламента.

"Нас депутатов 90, и нет ни одного русского гражданина. Нам нужно уважать себя и потом требовать с других", - отметила Нарматова. – Прямой эфир с заседаний смотрят кыргызстанцы, поэтому нужно обсуждать вопросы на государственном языке".

Закон - что дышло...

Подобный посыл вызвал немалый общественный резонанс. Ведь, согласно Конституции страны, статус официального языка никто не отменял. К тому же русский язык в большинстве стран СНГ – франка лингва. То есть язык межнационального общения не только между этносами, но и между государствами. А в Кыргызстане предложение Нарматовой и вовсе – прямое нарушение закона – ущемление прав нацменьшинств на получение информации. И людям, находящимся в ЖК, неплохо бы об этом знать…

Стоит отметить, что требования только государственного вещания с трибун озвучивается в КР не в первые. К слову, сама Нарматова пытается "протолкнуть" подобное уже не в первый раз. В 2012 году она уже озвучивала коллегам подобную информацию.

"В ЖК мы должны говорить на госязыке. Пусть и аппарат (ЖК) готовит материалы к заседаниям на государственном языке", - заявляла она тогда. А в 2015-м эта же депутат призвала давать аккредитацию в ЖК только тем корреспондентам, которые "правильно освещают работу парламента", посетовав, что многие сотрудники СМИ не так цитируют "глубокомысленные изречения" слуг народа и искажают их суть.

При этом члены правительства и депутаты Жогорку Кенеша могут говорить на официальном языке, поскольку это прописано в Конституции. Обязывать говорить только на кыргызском или русском никто не имеет права.

Однако казусы продолжались, и в 2018 году тогда еще депутат Акылбек Жапаров предложил не писать на информационных сайтах негативную информацию о Кыргызстане на русском языке. Это якобы влияет на туристический имидж страны.

Внешние связи и отток инвестиций

Надо отметить, что подобные нападки на русский язык в КР происходят с регулярным постоянством. Объясняют такие инициативы "патриоты" обычно необходимостью развития кыргызского языка. Вот только как его и где в этом ущемляет русский как язык межнационального общения, обычно объяснить не могут.

Объяснить эти предложения отдельных нардепов, кроме как желанием заработать очки у отдельных кругов националистов, не могут и отечественные эксперты. При этом они четко подчеркивают, что использование лишь моноязыка в КР ослабит внешние связи страны и может в дальнейшем привести к ее обособленности и оттоку последних инвестиций.

Эксперты напоминают, что русский язык – язык универсального общения в Азии. Ни английский, ни турецкий, а именно русский. На нем можно говорить в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. Русский – это lingua franca местного региона. Поэтому, как бы его ни пытались выдавить ура-патриоты, о его отсутствии не может идти и речи.

"Выталкивая" официальный язык сначала из ЖК, а затем из Кыргызстана, депутаты забывают о миллионах мигрантов. Без знания русского они не только не смогут получать в РФ более высокооплачиваемую работу, но и переводить на родину деньги. Последние, к слову, не только помогают выжить их семьям, но и поддерживают на плаву бюджет КР. Только за январь-ноябрь прошлого года мигранты перевели в страну $2 миллиарда 516,97 миллиона. Это почти половина имеющегося в стране внешнего долга. И плевать в этот "колодец" парламентариям, мягко говоря, при отсутствии рабочих мест на родине нецелесообразно.

Политические игры

Теперь о развитии госязыка, на который делают упор отдельные граждане страны. Те же эксперты неоднократно говорили, что ту же кыргызскую литературу и искусство в мире узнали благодаря переводам сначала на русский, а затем и на другие языки. В 30-х годах прошлого столетия ученый Поливанов заложил основы перевода "Манаса" на русский язык в стихотворной форме, и эта работа послужила тому, чтобы эпос во всем своем великолепии был представлен миру. То есть вклад в развитие кыргызского языка русским неоценим, и это трудно отрицать.

Многоязычие – это абсолютный тренд современного мира, элемент успешности и конкурентное преимущество. Если страна целенаправленно снижает шансы своего населения на многоязычие, то она сама себя обкрадывает: снижает бизнес-контакты и идет вразрез с потребностями граждан.

Вопрос языка зачастую в КР превращается в предмет для политических игр, уверен профессор-языковед Мамед Тагаев.

"Шутки с языком недопустимы. Необходимо придерживаться выбранного направления, тем более если оно соответствует менталитету жителей страны. Чтобы сотрудничество развивалось эффективно, требуется коммуникативная площадка. И в Кыргызстане такую возможность предоставляет русский язык. Иногда некоторые политики пытаются манипулировать им, чтобы добиться собственных конъюнктурных целей. Нельзя перейти целиком на кыргызский язык в науке. Этот шаг отбросит развитие на сотню лет назад, ударит по образовательной и экономической сфере. Поэтому, сохраняя русский язык в КР, мы делаем большое для страны дело", - подытожил Мамед Тагаев.

Тагаев добавил, что "надо понимать миссию русского языка как посредника между кыргызским миром и большой цивилизацией".

По словам политолога Марса Сариева, то, что депутаты предлагают выступать в ЖК только на кыргызском, это полный нонсенс.

"Мы многонациональное государство. Русский язык является официальным, поэтому все эти предложения не пройдут. Тем более при нашем сильном гражданском обществе", - подчеркнул Марс Сариев.

Важно другое. В новом созыве ЖК есть партия откровенно несветского характера и депутаты, пытающиеся уже на первых заседаниях ущемить официальный язык в КР. Понятно, что это не последние их инициативы. А значит, свои личные интересы новые "слуги народа" ставят выше интересов народа, страны и внешних связей…


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URL: https://www.vb.kg/412613
Теги:
парламент, Россия, русский язык, язык, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кыргызско-российское сотрудничество, Депутат
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