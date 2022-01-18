Бюджетный тариф и бесплатные возможности приложения "Мой О!" для обучения

Мобильный оператор О! напоминает о том, что по-прежнему действует социальный тариф для школьников "Окуучу", благодаря которому можно организовать удалённый учебный процесс.
На выбор есть тарифы за 95 сомов на 1 неделю или за 285 сомов на 4 недели.
Для учеников есть всё необходимое для обучения и для общения с друзьями – скоростной мобильный интернет, а также:
Берегите себя, подключайте тариф удалённо в приложении "Мой О!". Для этого школьникам необходимо свидетельство о рождении. Скачайте приложение, зайдите в меню "Тарифы", где вы найдёте категорию "Для обучения". Заполните специальную форму. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение одного дня на номере телефона, через который производилась регистрация. Стоимость указана с учетом всех налогов. Все подробности вы можете узнать на сайте o.kg в разделе "Для дистанционного обучения".