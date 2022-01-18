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Авиакомпании США предупредили о надвигающемся кризисе авиации в связи с 5G

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- Алина Мамаева
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В понедельник, 17 января, руководство крупнейших в США авиакомпаний, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, предупредило о надвигающемся "катастрофическом" кризисе авиации, который может наступить уже через сутки, когда AT&T и Verizon реализуют свой новый сервис 5G. Об этом пишет Securitylab.ru.

Авиакомпании предупредили, что новый сервис 5G в C-диапазоне, который должен быть запущен в среду, выведет из строя большое количество широкофюзеляжных самолетов, в результате чего "десятки тысяч американцев застрянут за границей", и возникнет "хаос", пишет Reuters.

"Если наши основные аэропорты не будут допущены к полетам, подавляющее большинство пассажиров, путешествующих и отправляющих грузы, по сути, застрянут на земле", - сообщается в письме, подписанном исполнительными директорами American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines и пр. и адресованном главе Национального экономического совета Брайану Дизу (Brian Deese), Министру транспорта Питу Баттигигу (Pete Buttigieg), главе FAA Стиву Диксону (Steve Dickson) и руководителю Федеральной комиссии по связи Джессике Розенворсел (Jessica Rosenworcel).

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее также предупреждало о том, что потенциальные помехи могут затронуть чувствительное бортовое оборудование самолетов, в частности высотомеры, и существенно усложнить управление самолетом в условиях недостаточной видимости.

Вечером в понедельник авиакомпании начали рассматривать возможность отмены некоторых международных рейсов, запланированных на среду.

"Поскольку в избранных аэропортах были предложены ограничения, транспортная промышленность готовится к некоторым перебоям в оказании услуг. Мы надеемся, что совместными усилиями с представителями отрасли и правительством мы сможем найти решение, которое смягчит возможное влияние на расписание", - сообщили представители Boeing.

Телекоммуникационные компании AT&T и Verizon, в прошлом году выигравшие почти все частоты в C-диапазоне на $80-миллиардном аукционе, 3 января 2022 года согласились создать защитную буферную зону вокруг 50 аэропортов с целью снижения риска помех и принять ряд других мер. Они также согласились отложить развертывание сервиса на две недели до 19 января. Как уверяют компании, 5G в C-диапазоне успешно используется в 40 странах без каких-либо помех авиации.

Авиакомпании просят развертывать 5G где-угодно на территории США, но только не в радиусе 3,2 км от взлетно-посадочных полос некоторых ключевых аэропортов. По их словам, ограничения полетов не будут связаны только с плохими погодными условиями.

"Множество современных систем безопасности в самолетах станут бесполезными, что приведет к более серьезным проблемам по сравнению с теми, с которыми мы сталкивались раньше. … Производители самолетов проинформировали нас о наличии огромных полос действующего флота, которые, возможно, придется заземлить на неопределенный срок", - сообщается в письме.


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URL: https://www.vb.kg/412618
Теги:
авиация, самолеты, мировые новости, новости мира, новости планеты
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