НАТО решила распространить на космос принципы коллективной обороны

НАТО решила распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны, включая применение пятой статьи Вашингтонского договора, предполагающую в том числе коллективный военный ответ при нападении на одну из стран альянса. Об этом говорится в опубликованной в понедельник "Всеобъемлющей политике НАТО в космосе", сообщает ТАСС.

"На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники согласились с тем, что атаки в космосе, из космоса <...> представляют собой явный вызов безопасности Североатлантического альянса, последствия которого могут угрожать национальному и евроатлантическому процветанию, безопасности и стабильности и могут быть столь же вредными для современных обществ, как и обычная атака. Такие нападения могут привести к применению пятой статьи [устава НАТО] (о коллективной обороне - прим. ТАСС). Решение о том, когда такие нападения приведут к применению пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим Советом в каждом конкретном случае", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что НАТО намерена интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса вместе с киберпространством, а также морской, воздушной и сухопутной средой.

При этом НАТО отмечает, что деятельность альянса в космосе будет осуществляться в рамках международного права.

"Свободный доступ, исследование и использование космического пространства в мирных целях отвечают общим интересам всего глобального сообщества. НАТО и союзники будут осуществлять свою деятельность в интересах поддержания мира и безопасности и содействия международному сотрудничеству", - подчеркивается в нем.

В стратегии также говорится, что НАТО не намерена становиться "автономным игроком в космосе". "НАТО не стремится стать автономным игроком в космосе. НАТО будет координировать деятельность союзников, взаимодействовать с соответствующими международными организациями, включая ООН и ЕС", - подчеркивает альянс.