Бишкекечан призывают подключаться к единой канализационной сети

В Бишкеке в связи с расширением городской канализационной сети путем строительства нового магистрального канализационного коллектора, многие жители получают возможность подключиться к централизованной системе канализации. Сообщает пресс-служба мэрии.
Новый канализационный коллектор пройдет от очистных сооружений в селе Пригородное до улицы Ахунбаева (общая протяженность – 11 км). Строительные работы по прокладке коллектора разбиты на шесть участков и будут проводится поэтапно:
После завершения строительных работ, по вопросам подключения к новому коллектору можно обратиться в "Единое окно" государственного учреждения "Бишкекглавархитектура".
Адрес "Единого окна" ГУ "Бишкекглавархитектура": г. Бишкек, ул. Турусбекова, 10
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