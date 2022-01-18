Бишкекечан призывают подключаться к единой канализационной сети

В Бишкеке в связи с расширением городской канализационной сети путем строительства нового магистрального канализационного коллектора, многие жители получают возможность подключиться к централизованной системе канализации. Сообщает пресс-служба мэрии.

Новый канализационный коллектор пройдет от очистных сооружений в селе Пригородное до улицы Ахунбаева (общая протяженность – 11 км). Строительные работы по прокладке коллектора разбиты на шесть участков и будут проводится поэтапно:

от приемной камеры на очистных сооружениях до юго-западного коллектора на улице Юбилейной (длина - 2333 м.), от юго-западного коллектора до пересечения улиц Фучика и Ленской (длина - 1657 м.), до пересечения улиц Фучика и Московской (длина - 2241 м.), до пересечения улиц Кочкорская и Матыева (длина - 2304 м.), до пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева (длина - 2032 м.), по улицам Асаналиева и Гагарина до улицы Кочкорской (длина - 669 м.).

После завершения строительных работ, по вопросам подключения к новому коллектору можно обратиться в "Единое окно" государственного учреждения "Бишкекглавархитектура".

Адрес "Единого окна" ГУ "Бишкекглавархитектура": г. Бишкек, ул. Турусбекова, 10

Телефон единой справочной: 0312– 31-72-94