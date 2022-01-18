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В КР отсрочат обязательное применение отслеживающих устройств в автобусах

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане прорабатывается вопрос отсрочки вступления в силу требования по установке прибора, определяющие местоположение автобуса, а также прибора записывающего процесс его движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций.

Сообщается, что постановлением правительства в 2019 году была введена норма по установке приборов, определяющих местоположение автобуса, а также прибора записывающего процесс его движения (видеорегистратор) пассажирским автоперевозчиком. ГП "Кыргыз автобекети" необходимо было создать централизованную базу данных по хранению информации, поступающих от устройств записывающих процесс движения автобуса (видеорегистратор).

Однако, после введения режима чрезвычайной ситуации вызванного эпидемией COVID-19, в марте – июле месяце 2020 года работа автоперевозчиков и станционных сооружений была полностью прекращена и была возобновлена с 5 июля 2020 года. В связи с этим автоперевозчики и станционные сооружения понесли финансовые потери. Кроме того, и в настоящее время международные автобусные маршруты до сих пор еще не восстановлены в связи с введенными ограничениями в соседних странах и финансовые возможности ГП "Кыргыз автобекети" ограничены для создания централизованной базы данных по хранению информации, поступающих от устройств записывающих процесс движения автобуса.

В этой связи министерством транспорта и коммуникаций будет прорабатываться вопрос отсрочки вступления в силу требования по установке прибора, определяющие местоположение автобуса, а также прибора записывающего процесс его движения.


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URL: https://www.vb.kg/412622
Теги:
Министерство транспорта и дорог, автобусы
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