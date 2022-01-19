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Мэр Бишкека навестил ветерана ВОВ блокадницу Анну Кутанову

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев поздравил участницу Великой Отечественной Войны, блокадницу Кутанову Анну Алексеевну с днем рождения. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

В годы блокады Ленинграда Анна Алексеевна была школьницей и под обстрелом и бомбежкой служила связистом, за что было награждена медалью "За оборону Ленинграда". Она окончила среднюю школу № 24 Василеостровского района в Ленинграде, здесь же поступила в финансово-экономический институт имени Вознесенского, после окончания института была направлена в Кыргызстан. Работала в Министерстве финансов в отделе контрольно-ревизионного управления.

Награждена медалью "Ветеран труда" и многочисленные юбилейные медалями. У Анны Алексеевны трое сыновей, пять внуков, один правнук.


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URL: https://www.vb.kg/412623
Теги:
ветераны, ВОВ, Бишкек, Айбек Джунушалиев
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