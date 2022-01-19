Посольство Азербайджана скорбит в связи с кончиной ветерана ВОВ Гасанова

Посольство Азербайджана в Кыргызской Республике выражает глубокие соболезнования родным и близким Асада Гасан оглы Гасанова - ветерана Великой Отечественной Войны, заслуженного строителя КР и вице-президента Общественного объединения азербайджанцев, проживающих в КР "Азери".

"Его жизненный путь является примером героизма и преданности родине. Он верно служил своей родине. Своей трудовой деятельностью прославлял Кыргызстан, а также свою историческую родину Азербайджан. Светлая память о нем сохранится в сердцах тех, кто его знал, навсегда", - говорится в сообщении посольства.