Уже 40 человек намерены участвовать в повторных выборах в ЖК 27 февраля

В Кыргызстане в центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 40 кандидатов (в порядке самовыдвижения) о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, которые пройдут 27 февраля 2022 года.

ЦИК опубликовала реестр кандидатов, уведомивших об участии в повторных выборах депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам на 18 января.

Первомайский избирательный округ № 27: 1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна 2. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович 3.Токтакунов Нурбек Акбарович 4. Сартаев Анвар Айдарович 5. Аматов Рысбай Аматович 6. Акылбеков Русланбек Акылбекович 7. Гапаров Адылбек Абдикаримович 8. Момбеков Рыскелди Чыныбекович 9. Кермалиев Таалайбек Женишович 10. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич 11. Нурматов Темирбек Асанович 12. Жоробеков Азаматбек Жолборсович 13. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович 14. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович 15. Абдыкадыр уулу Бектур 16. Мусаев Тахир Насырович

Свердловский избирательный округ № 29: 1. Алмамбетова Гуля Идиновна 2. Асанбеков Жаныбек Асанбекович 3. Жолдошова Назгуль Амантуровна 4. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич 5. Бейшенбаев Эдиль НУрбекович 6. Атазов Шайлообек Карыбекович 7. Султанбеков Муратбек Кенешбекович 8. Карамушкина Ирина Юрьевна 9. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич 10. Болотбеков Бакытбек Болотбекович 11. Алканова Элнура Сайдиракмановна 12. Бакиров Бакыт Жеентайович 13. Саадабаев Бакыт Муратбекович 14. Маматкулов Нурланбек Жолошович 15. Аспек уулу Азамат 16. Муртазалиев Абдурахман Шамильевич 17. Абышев Медер Болотович 18. Мотуев Нурдин Аманканович 19. Эргешов Казыбек Кочкорович 20.Майрамбек уулу Калыс 21.Джумагазиева Нуржан Курманбековна 22. Салянова Аида Женишбековна 23. Ибраймакунов Данияр Омурбекович

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 27 января 2022 года.