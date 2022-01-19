Крещенская благотворительная ярмарка продлится сегодня до 16 часов

Крещенская благотворительная ярмарка-марафон длится сутки, а на вырученные с продаж средства кормить нуждающихся можно будет несколько месяцев. Вчера, в день открытия, многие горожане пришли приобрести приготовленные для них вкусности.

В ассортименте представленных блюд каждый нашел что-то по душе: плов, запеченные куриные бедра, цыплята-корнишоны, котлеты и чебуреки. А также сало и деликатесы из него, слабосоленая сельдь и запеченный минтай. Также на ярмарке представлен очень большой выбор салатов: мимоза, фунчоза, морская капуста и многое другое.

Все вырученные на благотворительной ярмарке средства уже в эту пятницу начнут трансформироваться в поддержку самых нуждающихся.

Благотворительная крещенская ярмарка проходит на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора, расположенного по адресу: Жибек Жолу, 497.