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Крещенская благотворительная ярмарка продлится сегодня до 16 часов

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- Айжан Мамбеталиева
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Крещенская благотворительная ярмарка-марафон длится сутки, а на вырученные с продаж средства кормить нуждающихся можно будет несколько месяцев. Вчера, в день открытия, многие горожане пришли приобрести приготовленные для них вкусности.

В ассортименте представленных блюд каждый нашел что-то по душе: плов, запеченные куриные бедра, цыплята-корнишоны, котлеты и чебуреки. А также сало и деликатесы из него, слабосоленая сельдь и запеченный минтай. Также на ярмарке представлен очень большой выбор салатов: мимоза, фунчоза, морская капуста и многое другое.

Все вырученные на благотворительной ярмарке средства уже в эту пятницу начнут трансформироваться в поддержку самых нуждающихся.

Благотворительная крещенская ярмарка проходит на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора, расположенного по адресу: Жибек Жолу, 497.


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URL: https://www.vb.kg/412629
Теги:
благотворительность, ярмарка, Бишкек
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