В магазине "Фрунзе" обнаружили обман покупателя с ценниками

В Бишкеке покупатель пожаловался на то, что в магазине "Фрунзе" ему продали товар по стоимости, превышающей ценник.

"Халва, цена на полке - 90 сомов, на кассе - 94 сома. Специально сфотографировал всю полку с халвой целиком, нигде ценника 94 сом нет", - поделился своим возмущением в социальных сетях покупатель.

В Бишкеке покупатели нередко сталкиваются с некачественным оформлением ценников в магазинах. Часто замечаем, что цена на прилавке отличается от той, что пробивают на кассе.

Между тем это нарушает права потребителя. В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона КР "О защите прав потребителей" продавец или изготовитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Эта норма касается и ценников!