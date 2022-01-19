Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.10 - 97.50

В магазине "Фрунзе" обнаружили обман покупателя с ценниками

1643  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке покупатель пожаловался на то, что в магазине "Фрунзе" ему продали товар по стоимости, превышающей ценник.

"Халва, цена на полке - 90 сомов, на кассе - 94 сома. Специально сфотографировал всю полку с халвой целиком, нигде ценника 94 сом нет", - поделился своим возмущением в социальных сетях покупатель.

В Бишкеке покупатели нередко сталкиваются с некачественным оформлением ценников в магазинах. Часто замечаем, что цена на прилавке отличается от той, что пробивают на кассе.

Между тем это нарушает права потребителя. В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона КР "О защите прав потребителей" продавец или изготовитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Эта норма касается и ценников!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412635
Теги:
цены, Бишкек, Фрунзе, супермаркет, Магазин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  