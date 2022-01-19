Российские военнослужащие в Канте провели крещенские купания

Военнослужащие объединенной российской объединённой военной базы, дислоцированной в городе Кант в Кыргызстане, а также члены их семей встретили Крещение.

Военнослужащие базы приняли участие в праздничной службе в храме Александра Невского, которую провел настоятель храма иерей Александр Аношкин. После чего, всех желающих совершить крещенские купания, в специально подготовленной купели на военном аэродром.

Также, для более комфортного купания были установлены палатки с обогревом и организованна раздача горячего чая.

Объединенная российская база является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.