В музее ИЗО проходит выставка "Взгляд юного художника" (фото)

Выставка посвящена 40-летнему юбилею городской Детской художественной школы.

На выставке представлена ретроспектива работ, выполненных в разные годы учащимися Детской художественной школы при управлении культуры мэрии Бишкека.

Представленные работы выполнены в различных жанрах изобразительного искусства: рисунок, живопись, графика. В работах учащиеся использовали разные техники: карандаш, акварель, гуашь, пастель, смешанные техники.

Эта выставка выставка говорит о том, что в Кыргызстане очень много талантливых, креативных, творческих детей, которые представляют нашу страну за рубежом.

Целью художественной школы является развитие творческих и профессиональных способностей у детей, приобщение их к национальной культуре Кыргызстана, а также к наследию мировой художественной культуры.

За годы работы школы в сузы, вузы поступили 305 учащихся не только в Бишкекские, но и за рубежом: Москва, Санкт-Петербург, Кипр, Китай, Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Рига.

Художественная школа неоднократно участвовала в международных, республиканских и городских выставках-конкурсах, где дети школы постоянно занимали призовые места: во Франции, Японии, Китае, в Казахстане, России.

Поздравить школу, педагогов и учащихся пришел мэр столицы Айбек Джунушалиев. Он отметил, что Бишкек должен быть флагманом не только в развитии экономики, промышленности, но и флагманом в творчестве, эстетическом воспитании. И то, что сегодня коллектив художественной школы делает для города, - это большой вклад в развитие всей страны.