Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 97.10 - 97.50

В Узбекистане проходят проверки по выявлению невакцинированных граждан

161  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте проходят проверки по выявлению невакцинированных сотрудников. За сутки от работы отстранили свыше 1 тысячи человек, сообщают СМИ ссылкой на данные Уза.

17 января рабочие группы проверили 305 хозяйствующих субъектов и 203 бюджетные организации. В результате оказалось, что не вакцинированы 359 работников хозяйствующих субъектов и 885 работников бюджетных организаций. 1044 сотрудника, не получивших вакцину, были отстранены от работы, 200 оштрафованы, а деятельность одного предприятия была приостановлена.

При этом, интересно, что ранее Минздрав давал работодателям срок до 20 января, чтобы те срочно вакцинировали своих сотрудников или отстранили их.

Сейчас в стране активно растет число больных коронавирусом. Минздрав призвал узбекистанцев не паниковать, так как "омикрон" переносится легче, чем другие штаммы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412641
Теги:
вакцина, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  