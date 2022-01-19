В Узбекистане проходят проверки по выявлению невакцинированных граждан

В Ташкенте проходят проверки по выявлению невакцинированных сотрудников. За сутки от работы отстранили свыше 1 тысячи человек, сообщают СМИ ссылкой на данные Уза.

17 января рабочие группы проверили 305 хозяйствующих субъектов и 203 бюджетные организации. В результате оказалось, что не вакцинированы 359 работников хозяйствующих субъектов и 885 работников бюджетных организаций. 1044 сотрудника, не получивших вакцину, были отстранены от работы, 200 оштрафованы, а деятельность одного предприятия была приостановлена.

При этом, интересно, что ранее Минздрав давал работодателям срок до 20 января, чтобы те срочно вакцинировали своих сотрудников или отстранили их.

Сейчас в стране активно растет число больных коронавирусом. Минздрав призвал узбекистанцев не паниковать, так как "омикрон" переносится легче, чем другие штаммы.