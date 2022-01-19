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В Первомайском районе проводят рейды против курения в общественных местах

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- Алина Мамаева
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В Первомайском районе стартовали рейды по соблюдению горожанами закона, который запрещает курение в общественных местах, сообщает пресс-служба мэрии.

В рейдовый состав вошли представители акимиата, МТУ, УВД, а также ЦГСЭН города Бишкек.

В рамках рейдов проводятся профилактические мероприятия разъяснительного характера в увеселительных заведениях – ночных барах, дискоклубах, кальянных, игровых/интернет клубах, саунах, бильярдных, расположенных на территории Первомайского района, о соблюдении Закона КР "О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" от 15 сентября 2021 года №12

Профилактические мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/412643
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