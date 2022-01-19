Акылбек Жапаров: Предпринимателям ККМ будут предоставляться бесплатно

По новой редакции Налогового кодекса предусмотрена нулевая ставка субъектам малого предпринимательства с годовым объемом до 8 миллионов сомов и которые применяют контрольно-кассовые машины. Об этом в интервью 24.kg заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, для снижения расходов предпринимателей по приобретению контрольно-кассовых машин Налоговая служба с сентября 2021 года проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ.

"В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются бесплатно.

Для удобства и доступности предпринимателям были разработаны контрольно-кассовые машины, которые могут иметь вид приложения. Оно устанавливается на смартфон, планшет или компьютер. При этом загрузка программной контрольно-кассовой машины осуществляется бесплатно. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям", - сказал Жапаров.