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Акылбек Жапаров: Предпринимателям ККМ будут предоставляться бесплатно

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По новой редакции Налогового кодекса предусмотрена нулевая ставка субъектам малого предпринимательства с годовым объемом до 8 миллионов сомов и которые применяют контрольно-кассовые машины. Об этом в интервью 24.kg заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, для снижения расходов предпринимателей по приобретению контрольно-кассовых машин Налоговая служба с сентября 2021 года проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ.

"В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются бесплатно.

Для удобства и доступности предпринимателям были разработаны контрольно-кассовые машины, которые могут иметь вид приложения. Оно устанавливается на смартфон, планшет или компьютер. При этом загрузка программной контрольно-кассовой машины осуществляется бесплатно. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям", - сказал Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/412648
Теги:
Акылбек Жапаров, Налоговый кодекс, Кыргызстан, предприниматель
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