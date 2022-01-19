Счастливая история фонда "Добрые руки": спасение Аси

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Сегодня мы расскажем вам еще одну историю со счастливым концом, случившуюся в 2021 году. Наши герои – это люди и животные, нашедшие друг друга в непростое время, которое мы все сейчас переживаем.

Жизнь собаки, которую сейчас зовут Ася, началась с несчастного случая. Совсем крохой она попала под колеса автомобиля. Если бы этот маленький раненый щенок остался на улице, наверняка погиб. Но нашлись люди, которые забрали его к себе домой, вылечили и подарили новую жизнь.

"Эту собаку увидели дети. Ася была тогда малюсенькая. К нам она попала в возрасте месяца-двух, а родилась, скорее всего, в январе прошлого года. Весила, когда мы ее забрали с улицы, всего два с половиной килограмма", - рассказывает vb.kg хозяйка животного Наталья.

Поначалу спасители думали, что щенок чем-то сильно обжег передние лапки или попал в кислоту. То, что собака угодила под машину, после определили уже врачи.

Через знакомых Наталья нашла номер телефона Ларисы Слободской – руководителя фонда "Добрые руки", которая сразу согласилась помочь в спасении собаки.

"Вообще все происходило, пока я была на работе. Дети возились с Асей дома, а я пыталась найти какие-то координаты людей, которые могли бы посоветовать, как лучше поступить. Лариса – молодец! Очень помогла. И мы как-то сразу решили, что оставим Асю у себя, будем выхаживать. Дочки повезли собаку в город, в ветклинику. Мы-то сами живем в Ленинском. Врач Гаухар со своими помощниками "собрали" ей одну лапку. Вторую, увы, полностью спасти не удалось. Осталась лишь половина", - вспоминает Наталья.

В Бишкек, в ветклинику, новые хозяева Аси ездили на перевязки до тех пор, пока врачи не сказали, что теперь можно обрабатывать раны самим дома. Пока собачка была маленькой, на руках ее носили, укутывали, чтобы не замерзла. Сейчас Асе год с небольшим, и она отлично себя чувствует.

В доме Натальи, кроме Аси, обитают еще одиннадцать собак. Но у остальных животных есть свое место, их в комнаты не пускают. Ася же с малых лет находится рядом с людьми и чувствует себя полноправной хозяйкой.

"Асёныш у нас домашнее, ручное существо. Очень умная, знает команды. Внешне она похожа на овчарку, но не овчарка, конечно. Видимо, только один из ее родителей был овчаркой. Если честно, мы всех, кто у нас по тем или иным причинам оказывается, выхаживаем и оставляем у себя. Детки все принимают близко к сердцу, и каждого попавшего в беду зверя тащат домой. Кроме собак, у нас на данный момент еще и семь кошек живут. Всех когда-то спасли. Пристраиваем куда-то только при условии, что будем на сто процентов уверены в том, что животным в новом доме будет хорошо", - добавляет Наталья.