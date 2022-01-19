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Plus-size модель в КР: рекламирую купальники и не стесняюсь своего тела

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- Наталья Крайнова
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Бодипозитив можно смело назвать одним из главных бьюти-трендов последних лет. Это движение, пропагандирующее полное принятие своего тела. Теперь для того, чтобы стать моделью, необязательно обладать параметрами Клаудии Шиффер или Ирины Шейк, а подиумы и обложки уверенно завоевывают plus-size модели – девушки с нормальными и даже пышными формами. Красота не ограничивается параметрами 90-60-90. Об этом точно знает Елена ХАМОШИНА - первая кыргызстанская модель plus-size.

В интервью vb.kg Елена рассказала, можно ли научиться уверенности в себе, быть стильной и не стесняться себя, несмотря на критику в социальных сетях.

Бишкекчанка Елена Хамошина начала свою модельную карьеру десять лет назад. Сегодня ее фотографии публикуются на инстаграм-страницах самых популярных в Кыргызстане магазинов одежды, а также на сайте Вайлдберриз и АliExpress. Елена по профессии инженер-программист, но мир моды настолько ее увлек, что из хобби перерос в значимую часть жизни, сейчас она работает администратором в магазине одежды в Бишкеке. Помогает одеваться девушкам с пышными формами, чтобы выглядеть модно и стильно в любой ситуации.

- Были ли у вас когда-нибудь комплексы или психологические проблемы из-за пышных форм?

Елена Хамошина: - Комплексов никогда не было, да и чрезмерным лишним весом я никогда не страдала. Была на размер или два больше, чем одноклассники. В подростковом возрасте, конечно, находились сверстники, которые хотели подколоть или обозвать толстой, но они очень быстро получали такой же резкий ответ. Дети очень жестокие и не осознают этого, но я всегда могла дать достойный отпор и сдачу. В юности, до замужества, я могла надеть короткую юбку или кофту с декольте. Но я всегда помню золотое правило, что во всем должна быть разумная мера.

- По каким параметрам отбирают моделей plus-size ? Есть ли определенные стандарты?

Елена Хамошина: - Раньше, пять лет назад, модель plus-size начиналась с 46-го размера, хотя вообще-то это стандартный размер большинства женщин. Сегодня размер 46-48 считается средним, а уже с 48-го до бесконечности - модели plus-size. Конечно, в модельной индустрии есть свои рамки и правила. Если ты модель, то должна быть гармоничной, подтянутой и ухоженной. Для моделей с пышными формами важны пропорции и рост. В основном производители шьют одежду по стандартам на рост: от 168 до 172 сантиметров. При этом у девушек должны хорошо определяться грудь, талия и бедра, а это фигуры типов "груша" или "песочные часы".

- Как вы стали моделью?

Елена Хамошина: - Я обожаю фотографироваться, и ещё до того, как начать заниматься этим профессионально, я уже чувствовала себя достаточно уверенно перед камерой. Десять лет назад, на втором курсе университета, когда однокурсница попросила помочь сделать серию фотографий для коллекции одежды, которую готовили отправить в Москву. Нужны были сопроводительные фотографии, а моделей не было. Однокурсница сказала: давай попробуем, и мы поехали в студию. Наверное, это была самая трудная фотосессия за все десять лет моей работы в качестве модели. Мы снимали почти пять часов. Ведь я не знала, как встать, куда деть руки. Так что, можно сказать, я первая модель plus-size в Бишкеке. Всему приходилось учиться самостоятельно, кое-что узнавала, глядя на стройных моделей.

- Насколько у нас в КР легко вырасти в профессиональную модель? Есть ли востребованность?

Елена Хамошина: - У нас можно вырастить модель plus-size, есть модельные агентства, которые работают профессионально. Но у нас ограниченный формат одежды, которую предлагают женщинам с формами. В основном это верхняя одежда: юбки, брюки. Пока наш рынок отличается узостью и скованностью. Я единственная в нашем городе рекламирую купальники, и не стесняюсь своего тела. Например, на российском рыке это уже более развито. Модели с пышными формами рекламируют белье, купальники, пижамы.

- Какую одежду вы любите носить?

Елена Хамошина:- Я люблю носить комфортную одежду, в которой мне удобно. Параллельно с моделингом работаю администратором в магазине женской одежды. Часто мои клиентки говорят: "Мне нужны такие штаны, как на вас" или "Мне, пожалуйста, модель платья, как носит Лена". Я люблю узкие джинсы-скинни, подчеркнуть бедра, и яркий верх. По минимуму черных вещей. Я за краски в одежде. Говорят, что темное стройнит, но разнообразные цвета никто не отменял в нашей повседневной жизни.

- Вы не только модель моды больших размеров, но еще и потребитель этой самой моды. Вас устраивает то, что вы видите в наших магазинах одежды и на рынках?

Елена Хамошина: - За последние пять лет рынок очень увеличился и вырос. Линейки повседневной одежды расширились до 58 – 60 размеров. Это уже не проблема. Радует, что в последнее время девушки и женщины перестали бояться зайти в магазин и услышать: "Извините вещей вашего размера нет". Раньше это было распространено, и покупательницы со своими 52-54-м уходили в плохом настроении. Но все-таки если речь идет о каких-то эксклюзивных нарядах с интересным рисунком или дизайном, то еще ощущается дефицит. Хотя мне везет, бывает, что мне дизайнеры или продавцы дарят вещи со съемок или я сама выкупаю.

- Как женщина с пышными формами может создать свой собственный стиль? Есть ли какие-то ошибки в одежде, которые чаще совершают девушки?

Елена Хамошина: - Мы живем в такое время, когда можно делать с одеждой все что угодно. Раньше считалось, нельзя заправлять джинсы в обувь, это укорачивает ноги. Сейчас, если тебе удобно, – пожалуйста! При отсутствии опыта, можно ошибаться в построении капсульного гардероба. Но в целом для повседневного стиля большинство бишкекчанок – обладательниц пышных форм - успешно подбирают сочетания. Радует, когда не стесняются ярких цветов.

- Какие модные тренды можете назвать в женской моде на эту зиму?

Елена Хамошина: - В этом зимнем сезоне рекомендуются штаны и юбки из кожи. Также актуальны спандекс, микрозамша, микровельвет. Например, в этом сезоне в гардеробе модницы обязательно должны быть юбки из вельвета или микрозамши. Также актуальны велюровые ассиметричные жилеты, свитера крупной вязки и кофты с V-образном вырезом.

- Не было ли у вас идеи самой стать дизайнером одежды?

Елена Хамошина: - Создать свой бренд или свою линию - это довольно трудоемкий процесс. Я работала в швейном цехе три года и знаю, какой это титанический труд. Пока к такому в своей жизни не готова.

- Как поддерживаете свою физическую форму?

Елена Хамошина: - Я занимаюсь в спортивном зале растяжкой и обязательно прохожу 10 тысяч шагов в день. Всем девушкам надо помнить главное правило - любить себя и следить за здоровьем. Если вам комфортно в своем весе - отлично. Но если есть проблемы со здоровьем, врачи настоятельно советуют похудеть, то стоит прислушаться и, возможно, заняться спортом, чтобы не болели колени или спина. К сожалению, многие девушки с весом стесняются ходить в зал на тренировки. Иногда еще и потому, что невозможно найти хорошей спортивной одежды больше 50-го размера. Вот и я на свой 52-54 не смогла найти спортивных лосин. А ведь девушкам с пышными формами тоже хочется носить красивую молодежную одежду.

- Вас узнают на улицах?

Елена Хамошина: - Часто узнают на улице и продавцы в отделах кулинарии, предлагая лепешку посвежее и пирожные повкуснее. Не удивляюсь, когда на улице незнакомые люди дружелюбно обращаются. Приятно слышать, что многих я мотивирую к поиску собственного стиля. Конечно, и хейтеры тоже бывают. Иногда в личные сообщения пишут обидные вещи. Стараюсь не заострять внимание на негативе, хорошие люди гадости не напишут.


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URL: https://www.vb.kg/412653
Теги:
мода, швейная отрасль, шоу-бизнес, Кыргызстан, конкурс красоты, женщины
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