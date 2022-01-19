МИД КР рассказал об участии миротворцев Кыргызстана по миру

Кыргызская Республика активно участвует в миротворческих миссиях ООН с 1998 года и является одной из первых центрально-азиатских стран, направивших своих миротворцев в миссии ООН. Кандидаты от Кыргызстана в миротворческих миссиях занимают различные позиции, в зависимости от вакантных мест и потребностей миротворческих миссий ООН. Об этом сообщает МИД КР.

За весь период своего участия Кыргызстан направил около 200 индивидуальных военных представителей в различные миротворческие миссии ООН, включая Сьерра-Леоне, Либерию, Косово, Судан, Восточный Тимор, Эритрею, Эфиопию, Гаити и Чад. При этом отмечает, что КР не имеет опыта развёртывания полноценного контингента в миротворческих миссиях ООН.

Кроме того, правительством с 2011 г. осуществлена объёмная работа по формированию правовой базы для участия в миротворческих операциях ООН.

- 13 июля 2012 г. был принят Закон КР "Об основах и порядке участия KP в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности";

- 12 октября 2012 г. кабинет министров КР принял Положение "О порядке подготовки военнослужащих, направляемых за пределы КР для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности";

- 4 мая 2015 г. принято Положение кабинета министров КР "Об организации участия милицейского персонала в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности за пределами КР".

В соответствии с указанными законом и положениями Минобороны, МЧС, Нацгвардия, ГКНБ КР направляют в миссии ООН военных наблюдателей, а МВД и ГСИН направляют гражданских полицейских. Работу по отправке военных наблюдателей координирует Минобороны, а гражданских полицейских - МВД.

По линии ОДКБ:

Инициатива казахстанской стороны о приведении в действие механизмов системы коллективной безопасности ОДКБ в сложившихся условиях подтверждает единство взглядов государств-членов ОДКБ на имеющиеся вызовы и угрозы безопасности.

Основополагающие принципы создания и функционирования организации, ее внешнеполитическая и военная составляющие, с учетом наработанного потенциала, позволяют своевременно реагировать на кризисные ситуации во всех гибридных проявлениях.

Сразу после обращения президента Республики Казахстан уважаемого Касым-Жоомарта Кемеловича Токаева оказать помощь в соответствии с имеющимися в рамках ОДКБ обязательствами президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров принял решение о направлении в Казахстан ограниченного контингента Вооруженных сил Кыргызской Республики с мандатом участия в миротворческой операции ОДКБ. 7 января парламент Кыргызстана поддержал данное решение.

В тот же день в Республику Казахстан вылетел миротворческий воинский контингент Вооруженных сил Кыргызской Республики в количестве 150 человек, в составе которых опытные офицеры и военнослужащие контрактной службы, а также 8 единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники. Военнослужащие из Кыргызстана осуществляли охрану важного стратегического объекта города Алматы – TЭЦ-2.

13 января т.г. в Алматы состоялась церемония завершения миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан и 14 января т.г. Миротворческий воинский контингент Вооруженных сил Кыргызстана прибыл из г.Алматы в пункт постоянной дислокации в г.Токмак.

Перед миротворческим контингентом в те дни стояла простая и важная цель: оказать содействие партнеру по ОДКБ в обеспечении безопасности, стабильности, защите суверенитета и территориальной целостности, которую Вооруженные силы государств-членов Организации выполнили успешно.

Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым применением Коллективных сил ОДКБ, где наши миротворцы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали свою готовность в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности. Организация продемонстрировала эффективный и реально действующий оборонный потенциал.

Сегодня благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Казахстан обстановка в стране стабилизировалась.

В ходе операции получен бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств-членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства.

Организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедлений. Каждый член ОДКБ внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ, в состав которой вошли и успешно действуют профессионально подготовленные миротворческие контингенты.

ОДКБ – это реально работающий механизм обеспечения стабильности безопасности государств, в этой связи нельзя не отметить военнослужащих, с честью выполнивших свой служебный долг, и пожелать успехов в их ратном труде.