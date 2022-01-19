На онлайн-обучение переведены еще три бишкекские школы

Сегодня на онлайн-обучение временно переведены еще три бишкекские школы. Заниматься в таком формате придется учащимся школ №30, 17 и 32. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На 19 января в кыргызской столице зарегистрировано 627 новых случаев с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. Поэтому на онлайн-обучение и были переведены еще три школы.

Всего в режиме онлайн-обучения в настоящий момент в столице работают 16 школ. В Свердловском районе - это школы №4, 11, 12, 38, 67, 30, 32. В Первомайском районе - школы №6, 18, 29. В Октябрьском районе - школы №17, 26, 88, 62, 60, 73.