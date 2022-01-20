Молодые лидеры Китая, ШОС и Евразии обсудили "общее будущее"

Главная тема закончившегося Диалога молодых лидеров Китая, ШОС и Евразии звучала так: "Вместе ради общего будущего". Эта фраза также является лозунгом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Как сообщает агентство Синьхуа, форум был организован совместно ведущей англоязычной газетой Китая China Daily и Комитетом Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Участие в мероприятии приняли дипломаты, спортивные чиновники и представители молодежи из 22 стран.

"Уже в ближайшее время начнутся долгожданные зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2022 в Пекине. Будь-то олимпийский дух, поддерживаемый Играми, или же "Шанхайский дух", поддерживаемый ШОС, оба они воплощают в себе "концентрические круги" различных цивилизаций и служат связующими звеньями общих ценностей для широкого единства мирового сообщества, которое нужно сохранять и продвигать", - сказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Кроме того, участники мероприятия высоко оценили важность проведения зимних Олимпийских игр-2022 в ходе пандемии и тот вклад, который Китай вносит в олимпийское движение.