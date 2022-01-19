60 тысяч кг чая отправили из "столицы селена" в Центральную Азию

Поезд с 60 тысячами килограммов местного зеленого чая, покинул станцию города Эньши провинции Хубэй. После прибытия в международный порт Сиань чай отправится поездом по маршруту Китай-Европа в Казахстан, Узбекистан и другие страны Центральной Азии через контрольно-пропускной пункт "Алашанькоу". Это первый случай экспорта зеленого чая Эньши поездом, сообщает "Жэньминь жибао".

По словам Чжан Цзе, заместителя начальника отдела грузовых перевозок службы движения поездов Ичана, перевозка чая транзитными железнодорожными путями по маршруту Китай-Европа – наиболее выгодный вариант экспорта. Время составляет всего половину от времени морской перевозки, а стоимость - менее одной шестой от стоимости авиаперевозок.

Эньши-Туцзя-Мяоский АО расположен на юго-западе провинции Хубэй и известен как "селеновая столица мира". Поскольку местный чай богат селеном, он пользуется все большей популярностью у потребителей в стране и за рубежом. В последние годы зеленая, органическая, богатая селеном чайная промышленность стала важной опорой внешнеэкономического развития Эньши.