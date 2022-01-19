Актриса Ирина Суркова сыграет моноспектакль к юбилею Осипа Мандельштама

21 января на экспериментальной площадке Государственного национального русского театра драмы состоится литературный моноспектакль "Есть музыка над нами". Представление по стихам и прозе Осипа Мандельштама сыграет для публики актриса Ирина Суркова.

Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед Осип Мандельштам появился на свет в 1891 году. 15 января поклонники творчества одного их крупнейших поэтов XX века отметили 131 годовщину со дня его рождения.

"Этот спектакль родился в 2016 году к 125-летию со дня рождения Мандельштама. Впервые я играла его на фестивале в Москве. Тогда еще не работала в Русском драмтеатре в Бишкеке. А с 2017-го он уже значится в репертуаре бишкекского театра", - рассказала Ирина Суркова vb.kg.

Изначально спектакль шел на Малой сцене Русского театра. Но сейчас там идет ремонт. Для Большой сцены камерное представление не подходит. Поэтому Ирина Суркова выходит к публике на экспериментальной площадке театра. Это место, где раньше располагался театральный буфет.

"Спектакль побывал на семи фестивалях, является лауреатом шести. Это литературный спектакль и мне важно сохранить чистоту жанра. Мандельштам – довольно сложный для восприятия автор. Многие, столкнувшись с его творчеством, прочтя несколько строк и не поняв смысла, быстро закрывают и откладывают книгу. Мандельштам, как и Пастернак все-таки больше европейские поэты. Их произведения полны ассоциаций, скрытых смыслов. Для них порой не так важна рифма, как смысл. Нам же, конечно, ближе стихи Есенина, Рубцова. Но Осип Эмильевич, безусловно, гений. И мне хочется показать, что его сочинения может быть очень интересно слушать", - пояснила Ирина Суркова.