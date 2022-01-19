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Ученые обнаружили в космосе гигантские подсвеченные облака газа

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- Айжан Мамбеталиева
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Международная группа астрономов обнаружила две системы галактик, в которых на гигантских расстояниях заметны следы активности центральной черной дыры. Обе системы представляют собой галактики, находящиеся в процессе слияния с компаньоном, поэтому обнаруженные структуры, по всей видимости, являются остатком этого разрушительного процесса.

Как отмечается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, считается, что в центре большинства известных галактик, в том числе и Млечного Пути, находится черная дыра, чья масса может превосходить солнечную в миллионы и даже миллиарды раз. Обычно эти гиганты пребывают в спящем состоянии, однако в том случае, если рядом оказываются облака пыли или газа, черная дыра благодаря своей гравитации захватывает вещество, формируя из него вращающийся диск. В нем частицы материи трутся друг о друга, разогреваясь до крайне высоких температур, а также выбрасываются черной дырой в космос с околосветовыми скоростями. Эти процессы сопровождаются выделением энергии в самых разных диапазонах - от радио до гамма - поэтому область вокруг пробудившейся сверхмассивной черной дыры называют активным галактическим ядром.

Из-за того что центральная "машина" галактического ядра окружена газопылевым диском, излучение, идущее от окрестностей черной дыры, распространяется в форме двух широких конусов, направленных в противоположные стороны. По форме они напоминают лучи прожектора. Если такие конусы сталкиваются с облаками межзвездного газа, они ионизируют их, превращая нейтральные атомы и молекулы в ионы. Астрономы называют эти структуры конусами ионизации.

Российские ученые совместно с коллегами из США изучили 111 близких активных галактических ядер и 17 галактик, находящихся в процессе слияния.

В результате ученым удалось обнаружить два очень далеких ионизованных облака в системах NGC 235 и NGC 5514. Первая, NGC 235, расположена в созвездии Кита и представляет собой линзовидную галактику с галактикой-компаньоном, а вторая - в созвездии Волопаса и является спиральной галактикой в процессе слияния с другой галактикой.


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URL: https://www.vb.kg/412679
Теги:
Россия, США, космонавтика, новости мира
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