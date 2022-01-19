Президент Казахстана похоронил ОДКБ

Недавние события показали, что эта организация окончательно себя изжила. И последнюю точку в ее истории, судя по всему, поставил Касым-Жомарт Токаев, своими скоропалительными решениями сначала принять, а затем отправить из страны контингент ОДКБ.

Впрочем, все к этому и шло. Целостность ОДКБ и доверие ее членов подрывали двойные стандарты в самой организации. Кыргызстан и Армения на собственном опыте смогли убедиться в том, что они "менее важные" члены альянса. Ведь в Казахстан ОДКБ отправила силы молниеносно, а когда кыргызам и армянам требовалась поддержка в приграничных конфликтах, то в помощи было отказано под благовидным предлогом. Само собой, подобные кейсы не способствуют укреплению связей между участниками военного союза.

Вместе с тем в ситуации с Казахстаном роль ОДКБ в значительной мере заключалась в решении собственных задач Владимира Путина. Президент России хотел показать Западу, кто в регионе хозяин. В итоге россияне поиграли в войну. После запроса Токаева о военной помощи решение о вводе было принято за час. Подверстали все: и согласие других членов ОДКБ, и создание мощного военного контингента, и его оперативную переброску.

Решил свои текущие задачи и Касым-Жомарт Токаев. Он показал вышедшим из-под контроля силовикам и враждебной элите, что у него есть поддержка Путина и России. И что он не побоится ввести иностранные войска для борьбы с пронзарбаевскими боевиками. Затем он, очевидно, испугавшись пророчеств Блинкена, пожелал вывести ОДКБ из страны. И это у него тоже получилось.

Правда, не факт, что последнее решение можно считать дальновидным.

Ввод ОДКБ в Казахстан – это очень взвешенный и серьезный шаг со стороны Владимира Путина. Такой контингент на неделю не перебрасывается.

За счет решения Токаева и Россия, и ОДКБ понесли не только финансовые, но и репутационные потери. Вряд ли Путин легко простит Токаеву его трусость.

Кроме того, также понятно, что если вдруг в Казахстане завтра вновь вспыхнут протесты или на крупные города республики волнами начнут нападать неизвестные террористы, то ни Путин, ни другие члены ОДКБ не согласятся снова посылать туда военных. Ни один парламент не одобрит такое решение.

Вследствие этого, уже видно, что ОДКБ должна переродиться в другую организацию. Возможно, слиться с ШОС и как-то трансформироваться под новые мировые реалии, в которых нынешний формат и основы организации стали совершенно неактуальны и малозначительны. Сегодня логичным было бы появление по-настоящему мощного силового блока, китайско-евразийского подобия НАТО.