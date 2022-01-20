Создан Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Данное решение принято в целях эффективной реализации задач, поставленных перед Министерством транспорта и коммуникаций, повышения ответственности за достижение результатов.

Исходя из этого и в соответствии с указом президента "О структуре и составе кабинета министров КР и структуре администрации президента КР" от 12 октября 2021 года № 425 принято решение создать:

Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций; государственное предприятие "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций путем присоединения к нему ряда государственных предприятий и учреждений.

Одновременно принято решение утвердить:

устав государственного предприятия "Кыргыз автобекети" при Министерстве транспорта и коммуникаций; устав государственного предприятия "Проектно-изыскательский институт "Кыргыздортранспроект" при Министерстве транспорта и коммуникаций; положение о государственном учреждении "Производственно-инновационный центр" при Министерстве транспорта и коммуникаций; Положение о Дорожном фонде при Министерстве транспорта и коммуникаций; устав государственного предприятия "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Также установлено, что государственное предприятие "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций является правопреемником целого ряда предприятий в дорожно-строительной сфере.