Создан Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Данное решение принято в целях эффективной реализации задач, поставленных перед Министерством транспорта и коммуникаций, повышения ответственности за достижение результатов.
Исходя из этого и в соответствии с указом президента "О структуре и составе кабинета министров КР и структуре администрации президента КР" от 12 октября 2021 года № 425 принято решение создать:
Одновременно принято решение утвердить:
Также установлено, что государственное предприятие "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций является правопреемником целого ряда предприятий в дорожно-строительной сфере.