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Создан Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций

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- Алина Мамаева
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Создан Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Данное решение принято в целях эффективной реализации задач, поставленных перед Министерством транспорта и коммуникаций, повышения ответственности за достижение результатов.

Исходя из этого и в соответствии с указом президента "О структуре и составе кабинета министров КР и структуре администрации президента КР" от 12 октября 2021 года № 425 принято решение создать:

  1. Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций;
  2. государственное предприятие "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций путем присоединения к нему ряда государственных предприятий и учреждений.

Одновременно принято решение утвердить:

  1. устав государственного предприятия "Кыргыз автобекети" при Министерстве транспорта и коммуникаций;
  2. устав государственного предприятия "Проектно-изыскательский институт "Кыргыздортранспроект" при Министерстве транспорта и коммуникаций;
  3. положение о государственном учреждении "Производственно-инновационный центр" при Министерстве транспорта и коммуникаций;
  4. Положение о Дорожном фонде при Министерстве транспорта и коммуникаций;
  5. устав государственного предприятия "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций.

Также установлено, что государственное предприятие "Кыргызавтожол" при Министерстве транспорта и коммуникаций является правопреемником целого ряда предприятий в дорожно-строительной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/412684
Теги:
Акылбек Жапаров, Минтранском, Кыргызстан, кабмин
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