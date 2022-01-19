Дефицит бюджета в этом году ожидается в размере 9,1 миллиарда сомов

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О республиканском бюджете на 2022 год и прогнозе на 2023–2024 годы", сообщает служба информационной политики администрации президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 22 декабря 2021 года.

Общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2022 году предусматриваются в сумме 282,1 млрд сомов.

Следует отметить, что в номинальном выражении доходы республиканского бюджета по отношению к утвержденному бюджету 2021 года увеличиваются на 63,2 процента, или на 109,2 миллиарда сомов. В период 2023–2024 годы доходы республиканского бюджета составят 295,8 миллиарда сомов и 312,2 миллиарда сомов соответственно.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год установлен на уровне 291,2 миллиарда сомов, что на 109,9 миллиарда сомов больше утвержденного бюджета 2021 года.

В период 2023–2024 годы расходы республиканского бюджета составят 303,5 миллиарда сомов и 303,8 миллиарда сомов соответственно.

С учетом доходов и расходов республиканского бюджета дефицит республиканского бюджета на 2022 год составит 9,1 миллиарда сомов, или 0,8 процента ВВП.

При этом на 2023 год дефицит республиканского бюджета прогнозируется на уровне 7,7 миллиарда сомов, или 1 процент ВВП. Но уже в 2024 году прогнозируется профицит республиканского бюджета в сумме 8,3 миллиарда сомов.

Вместе с тем необходимо отметить, что ресурсная часть консолидированного бюджета на 2022 год, которая включает в себя весь сектор государственного управления страны прогнозируется на уровне 403,9 миллиарда сомов.