Эдиль Байсалов: Омикрон пришел, распространился, все уже заразились

В Бишкеке вчера депутаты заслушали информацию кабинета министров о принимаемых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. На заседании Жогорку Кенеша приняли участие заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев. Об этом сообщается на сайте ЖК и в Республиканском штабе по борьбе с COVID.

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов отметил, что изменен протокол лечения и алгоритм действия.

"Сейчас, если даже закроем школы, ограничим экономику, толку не будет. Омикрон пришел, распространился, все уже заразились. Если раньше в случае выявления у кого-то положительного результата на коронавирусную инфекцию закрывали класс, учреждения, сейчас такой необходимости нет. 90 процентов заболевших не нуждаются в госпитализации. Кроме этого, после болезни появляется естественный иммунитет. Если госпитализировать всех, кто в легкой форме болеет, то они займут все койки. Не останется свободных мест для тяжелых больных", - отметил Байсалов, призвав граждан не паниковать.

По словам зампред кабмина, нет необходимости делать ПЦР-тесты.

"На сегодня штамм коронавируса "омикрон" распространился по всему Кыргызстану. Мы изменили несколько алгоритмов. Специалисты говорят, что сейчас нет необходимости делать ПЦР-тесты. Зарубежные страны используют такой опыт. Если человек приболел, кашляет, поднялась температура, нужно считать, что у него коронавирус - без ПЦР-теста На этой неделе в Республиканском штабе будут изменены прежние алгоритмы. Мы приняли политические решения", - сказал он.

Байсалов призвал всех, у кого появились симптомы ОРВИ, гриппа и COVID-19 самоизолироваться и начать лечение.

"Мы просим граждан при наличии симптомов никуда не выходить, не сдавать ПЦР-тест, а самоизолироваться", - отметил замглавы кабмина.

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что в Кыргызстане началась четвертая волна, ежедневно фиксируется от 500 до 800 фактов. Более 6 тысяч граждан болеют коронавирусной инфекцией, из них проходят лечение амбулаторно более пяти тысяч человек, стационарно - 120.

Представители кабинета министров считают, что населению необходимо вакцинироваться.

В ходе обсуждения депутат Жалолидин Нурбаев предложил открыть государственные аптеки со льготными ценами на медицинские препараты. На что министр здравоохранения Бейшеналиев отметил, что государственные социальные аптеки были открыты и работают в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.

"Решается вопрос об открытии социальной аптеки в Бишкеке. Цены на лекарственные средства в этих аптеках ниже на 40-45%, чем в частных", - сказал он.

На вопрос депутата Исхака Масалиева о выделении финансовых средств на борьбу с коронавирусной инфекцией, Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что на 2022 год выделено 705 миллионов сомов, в том числе 525 миллионов сомов на проведение вакцинации населения, 170 миллионов сомов на поддержку работы в "красной зоне". Кроме этого, предусматривается 2 миллиарда сомов на преодоление кризиса.