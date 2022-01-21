Бонусная система в самых необычных игорных заведениях мира

Игра в онлайн-казино с бонусами привлекает множество пользователей. Но в мире существуют такие клубы, посещение которых само по себе – приключение. Индустрия гемблинга постоянно развивается, вместе с ней растет и конкуренция среди операторов. Каждый из них старается предложить нечто уникальное и разрабатывает необычные концепции.

Casino Jet Lounge

Проект был запущен в 2012 году, когда компании Airjet Designs и Designescence решили воплотить интересную идею в жизнь – игорный дом на борту самолета Boeing 777. Jet Lounge – полностью функциональный клуб, где помимо классических развлечений, гостям доступен лаунж, бар и много свободного места для передвижения. Также, при помощи специальных планшетов, пассажиры могут сыграть партию в покер, блэкджек или покрутить виртуальные слоты. Здесь нет только рулетки – по вполне понятным причинам. Широкая бонусная программа.

Desert Cave

Это необычное место находится в Австралии и работает с 1988 года. Кубер-Педи, где непосредственно расположен клуб, – небольшой шахтерский город посреди пустыни. Вместо стандартных домов, жители строили землянки, выкапывая их в песчанике. Это помогало спастись от невыносимой жары и ветра. Владельцы Desert Cave по аналогии с такими жилищами решили построить комплекс, включающий казино и отель. На сегодняшний день, это место является одним из популярнейших среди жителей Австралии и туристов. На выбор посетителям предложено пятнадцать покерных автоматов, игровые борды и ресторан. Стандартная бонусная система.

Circus Circus Casino

Как уже понятно из названия, это уникальное заведение включает в себя игорный дом и цирк. Клуб пользуется популярностью и является одним из самых известных не только в Лас-Вегасе, но и во всем мире. Оформление помещений стилизовано под цирковую арену. Но не только это придает ему необычность: здесь, на протяжении рабочего времени, показывают бесплатные представления – выступают акробаты, силачи, жонглеры и гимнасты. Администрация предусмотрела возможность и семейного отдыха, на территории имеется крупная гостиница, развлекательный парк аттракционов для отдыха с детьми. Для постоянных клиентов предусмотрена качественная программа лояльности.

Огромную популярность среди пользователей в странах СНГ приобрел виртуальный формат игры, и специально для них vipbonusycasino.com/vse-bonusy-kazino/ собрал все бонусы онлайн казино на одной странице. А мы переходим к заключительному казино из нашего списка.

Tusk Rio Casino Resort

Для любителей не только покрутить слоты, но и как следует потанцевать, есть отличное место, расположенное в Южной Африке. Это казино оформлено в стиле бразильского карнавала и создает праздничную атмосферу, заряжает хорошим настроением всех гостей. Территория комплекса находится в Клерксдорпе и по ней свободно гуляют экзотические животные и летают птицы.

Полностью игорное заведение занимает практически 25 000 квадратных метров, а количество развлечений поражает: здесь доступно более трехсот автоматов, размещенных в просторных залах с роскошной отделкой.