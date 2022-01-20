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В мэрии презентовали новый пассажирский автобус из Беларуси

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- Анастасия Карелина
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Представители ОАО "Минский автомобильный завод" в мэрии Бишкека презентовали новый пассажирский автобус марки МАЗ 206946. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета столицы.

Данное транспортное средство будет проходить испытание на территории Бишкека в течение трех месяцев.

Пассажирский автобус марки МАЗ 206946 – полунизкопольный автобус, предназначенный для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Он имеет откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой, систему наклона кузова "Книлинг" для облегчения посадки и высадки пассажиров и оборудование для крепления соответствующего устройства для ЛОВЗ.


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URL: https://www.vb.kg/412702
Теги:
мэрия, Бишкек, автобусы, пассажирские перевозки
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