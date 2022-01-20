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Права трудящихся будут защищены на качественно новом уровне

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- Анастасия Карелина
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с лидерами профсоюзного движения, чтобы обсудить проект трехстороннего генерального соглашения между правительством Кыргызской Республики, Федерацией профсоюзов Кыргызстана и республиканскими объединениями работодателей.

Участие во встрече приняли председатель Федерации профсоюзов Сагымбек Бозгумбаев и его заместитель Рысгуль Бабаева.

По словам Кудайбергена Базарбаева, данное соглашение призвано законодательно, на качественно новом уровне защитить права трудящихся.

"Вывод экономики из тени за счет улучшения условий труда и максимальной поддержки бизнеса - такая задача поставлена перед кабинетом министров главой государства. Новое соглашение как раз и направлено на защиту прав трудящихся, в первую очередь, а также снижает административную нагрузку на малое и среднее предпринимательство. Важным в документе является то, что за труд равной ценности должна быть равная оплата, как работающим в стране иностранцам, так и нашим гражданам", - подчеркнул министр.

Кроме того, в нем заложено повышение размера минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума.

Правительство совместно с работодателями и профсоюзами будет создавать новые рабочие места, содействовать трудоустройству молодых специалистов и безработных граждан, стоящих на учете в службах занятости.

Должно вернуться наставничество на рабочих местах. А на предприятиях должны создаваться уголки матери и ребенка.

Министр отметил, что совместно с бизнесом и профсоюзами будет разработана Концепция перехода на электронную трудовую книжку. В соглашение также включены задачи по принятию программы по охране труда и созданию государственной системы охраны труда в республике.

"Независимо от форм собственности предприятий работники должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (обувь, спецодежда, перчатки, маски, страховочные ремни и прочее) с учетом условий труда. Большое внимание будет уделяться занятости граждан с инвалидностью", - добавил Кудайберген Базарбаев.

На совещании было принято решение провести анализ нормативных правовых актов, чтобы выяснить готовность страны к ратификации конвенций МОТ о трудящихся с семейными обязанностями, об охране материнства, о достойном труде домашних работников, об искоренении насилия и домогательств в сфере труда и рекомендаций о минимальных уровнях социальной защиты.


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URL: https://www.vb.kg/412704
Теги:
Минтруда, профсоюзы, трудоустройство, Кудайберген Базарбаев
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