Турабай Бостонов просит Жапарова и Ташиева защитить его имя

Бывший глава Жаны-Жерского айыл окмоту Лейлекского района Баткенской области Турабай Бостонов обратился к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву, депутатам ЖК и представителям СМИ с просьбой привлечь к ответственности тех, кто причастен к дискредитации его имени. Ниже приводим текст обращения:

"Я, Турабай Бостонов, 72-летний пенсионер. Все события, происходящие в Баткене, я пропускаю через свое сердце, потому как они меня очень волнуют. После пренебрежительной, бездоказательной и однобокой статьи, опубликованной одним из нынешних журналистов, который считает себя вершителем людских судеб и борцом за справедливость, моей многолетней репутации был нанесен ущерб и подорвано здоровье. Две недели назад журналист Ыдырыс Исаков выложил на своем ютуб-канале видео под названием "Баткенский Березовский", "БАРДАК, накрывший Баткен". Данные материалы нарушили мою жизнь и лишили меня честного имени, весь мой труд, начатый еще в детстве, мою честную репутацию фермера и предпринимателя свели на нет. Если сказанное в видео подтвердится и будут найдены законные доказательства, я готов публично извиниться и потребовать тщательного расследования всех фактов.

Я думаю, что репортажу этого журналиста необходимо дать правовую оценку. На каждый факт, указанный в данном материале я готов ответить, указать документы, тем самым отстоять свою оклеветанную честь. Я вынужден обратиться к главе государства, как гаранту моих Конституционных прав, властям, обществу, правозащитникам, СМИ, и добиться справедливости.

Непосредственное участие в этом "скандальном" материале принимают экс-акимы Лейлекского района Саатбек Эгембердиев и Бекжан Джалилов, которые, как говорят среди людей "незаконно проводили тендеры" и "злоупотребляли служебным положением". Об этом свидетельствует тот факт, что двое названных граждан похитили официальные документы айыл окмоту, личные документы физических лиц. Это нарушило мои конституционные права. (Статья 24)

Согласно статье 6 Закона КР "О персональных данных", утверждается, что персональные данные, находящиеся у держателя (владельца), являются конфиденциальной информацией, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Второй случай нарушения моих прав заключается в том, что люди во главе с Саатбеком Эгемдердиевым, Бекжаном Джалиловым, Ыдырысом Исаковым в наше отсутствие, без разрешения соответствующих органов, самовольно снесли, обыскали, разбросали все, и ушли, не закрыв наши частные дома, зарегистрированные на моего сына Конурбая Бостонова. Это также можно рассматривать как намеренные действия. Экс-акимы айыл окмотов, журналист нарушили Статью 194. Удивительно, что они не могли не знать, что нарушение неприкосновенности жилища, незаконное проникновение в жилище или иное строение, находящееся в частной собственности или ином праве лица против его воли, является преступлением.

Уважаемые Садыр Нургожоевич, Камчыбек Кадыршаевич, Курманкул Токторалиевич, Атыр Болотбековна, депутаты ЖК и журналисты, я прошу вас установить справедливость и защитить мои права в данном деле, как гражданина Кыргызской Республики, гарантированные статьями 29-30 Конституции Кыргызской Республики.

Прошу и надеюсь, что вы привлечете к ответственности тех, кто действительно покушался на государственное имущество, оскорблял человеческую совесть, нарушал спокойствие, распространяя ложную информацию.

С уважением, почетный гражданин Лейлекского района Турабай Бостонов.

Для информации: Как только статья была опубликована, она сразу же была односторонней. Я несколько раз звонил Ыдырысу Исакову, чтобы выразить ему свою точку зрения. Однако журналист не отвечал на мои звонки. Я должен приложить свои аргументы по каждому пункту. Надеюсь вы обратите внимание и ознакомитесь с ними.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Котельная (тренажерный зал) в поселке Достук в настоящее время находится в полной государственной собственности, в пользовании агротехнической службы "Достук", никому не продана. Однако против Бекжана Жалилова было возбуждено уголовное дело за проведение незаконного тендера на ремонт гособъекта.

Было бы законно, если бы Б. Жалилов передал здание в законную муниципальную собственность и утвердил бюджет айыл окмоту, выделив средства на ремонт.

8-03-03-1003-0401-01 имеет технический паспорт.

2. По заявлению о том, что Турабай Бостонов незаконно приватизировал 7 домов:

- 16.08.2001 г. №6 На собрании Достук Агротехсервис было принято решение о продаже тракторного парка за 170 тысяч сомов.

- 29.08.2001 г. К. Табалдиев от Достук Агротехсервис и в то время бывший главой Жаны-Жерского айыл окмоту. Т.Жалилов (отец Б. Жалилова) приняли решение продать 3,32 га. Здание и земля были проданы ОАО "Ак-Була Араван хлопкозавод" за 170 тысяч сомов.

- 08.09.2001 г. Центр агроземреформы выдал свидетельство на право собственности ОАО "Ак-Була Араван хлопкозавод" на эти здания.

- 13.07.2004 г. В период систематического земельного учёта айыл окмоту того периода выдано постановление за подписью Жалилова Т. на 3,32 га. Земля была закреплена за ОАО "Ак-Була Араванским хлопкозавод".

- В 2009 году Турабай Бостонов купил эти здания у ОАО "Ак-Була Араван хлопкозавод".

В связи с разногласиями 01.02.2021 году было указанные имущества обратно были переданы на ОАО "Ак-Була Араван хлопкоззаводу". Стороны не обращались в суд.

3. По административному зданию айыл окмоту:

-06.06.2006 Согласно решению Верховного суда Кыргызской Республики от 9 апреля 2007 года, Баткенский областной межрайонный суд обязал взыскать с Сельскохозяйственного кооператива "Коминтерн" в пользу ООО "Хлопковая корпорация Лиматекс" (ООО) 450 тысяч сомов.

Нурлан Набиев выиграл аукцион на 395 тысяч сомов, о чем объявили районные судебные приставы. Деньги были переведены 2 июля 2007 года. Оплачивается в кассу "Лиматекс".

- 28.12.2011 По решению председателя Жаны-Жерского айыл окмоту А. Усенова победителю аукциона Нурлану Набиеву был предоставлен земельный участок, занятый зданием.

Утверждение Бекжана Жалилова о том, что Н. Набиев через суд незаконно приватизировал здание, является необоснованным.

4. Местонахождение и дом Насыра Хасанова:

Бекжан Жалилов обманул журналиста Ыдырыса Исакова и заснял чужой дом как дом Насыра. Далее он сказал, что Хасанов завладел котельной.

5. На видео, снятом Исаковым Ы., при осмотре документов видно, что решение было принято в 2000-2005 гг. В то время главой айыл окмота был Т. Жалилов -отец Б. Жалилова. Нет причин причислять меня к данному факту.

6. По двум корпусам детского сада:

В 2013 году согласно двух стороннего акта со стороны айыл техсервиса были переданы 2 здании детского сада в собственность айыл окмоту с балансовой стоимостью 900 тысяч сомов. Ни каких фактов продажи не были.

7. Согласно видео репортажа Ыдырыса Исакова мною не законно были приватизированы 55, или 60 или 70 объектов или земельных, это полный абсурд, все его съемки были ложью и враньем. До настоящего времени в отношении меня по факту незаконной приватизации объектов или земельного захвата ни кто в соответствующие органы не обратились. У меня и у моего сына там имеются определенные недвижимые имущества, по которым в данное время, проводятся проверки или расследования со стороны правоохранительных органов.

Я готов ответить по всем фактам", - говорится в обращении Бостонова.

Напомним, ранее журналист Ыдырыс Бостонов опубликовал свое расследование, в котором обвинил бывшего главу Жаны-Жерского айыл окмоту Лейлекского района Баткенской области Турабая Бостонова в незаконной приватизации земель.