Рекорд холода 30-летней давности побит в Саудовской Аравии

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии зафиксировал рекордное понижение температуры в стране, передают СМИ со ссылкой на Arabia Weather.

Самую низкую температуру в стране за последние 30 лет, до минус 6 градусов, выявили в районе Турайф на севере королевства. Низкие температуры также были зафиксированы в северных районах Эль-Курайят и Арар. Отмечается, что ночные заморозки в Турайфе сопровождались обильным снегопадом, в других северных районах - небольшими дождями.

По прогнозам центра метеорологии, аномально холодная погода будет наблюдаться на севере страны до конца недели. Вскоре похолодание ожидают также в центральной и восточной частях королевства.

Низкие температуры также были зафиксированы в Медине - 9 градусов, Мекке - 11 градусов и Эр-Рияде - 16 градусов.

Напомним, по данным синоптиков "Казгидромета", рекорд холода 40-летней давности был побит и в Казахстане в октябре.