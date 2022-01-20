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На спутнике Сатурна Мимасе ученые обнаружили океан

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- Айжан Мамбеталиева
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Данные космического аппарата Cassini указали на существование океана на Мимасе. Об этом сообщает журнал Icarus.

Космический аппарат Cassini в последние дни своей миссии обнаружил либрацию - колебания оси вращения спутника, которые могут указывать на геологическую активность, способную поддерживать внутренний океан. Если это подтвердится, то спутник будет представлять новый класс океанских миров с поверхностью, которая не имеет внешних признаков существования огромных объемов жидкой воды.

В Солнечной системе существуют несколько миров с океанами, скрытыми под поверхностью. К ним относятся Европа, Титан, Энцелад, а также Плутон. На Мимасе поверхность покрыта кратерами, поэтому ученые не предполагали, что под ней может находиться океан. На Энцеладе и Европе ледяная поверхность покрыта трещинами и имеет другие признаки геологической активности.


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URL: https://www.vb.kg/412722
Теги:
наука, космонавтика, новости мира
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