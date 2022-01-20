В прошлом году мэрия установила более 9 тысяч светильников в Бишкеке

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" проводит наружное освещение во всех районах города: парках, внутридворовых территориях, жилых массивах, социальных объектах. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

С начала года 2021 года за 12 месяцев проложили 150, 350 км самонесущего изолированного провода (СИП), установили 9289 светодиодных светильников, в том числе 4111 светильников на 366 улицах города, провели освещение в 33 жилых массивах на 315 улицах установив 4086 светодиодных светильников, 1092 светильников в парках, северах и велодорожках. Устранили 1754 аварийных ситуаций, 1871 ламп заменили на новые.

Также проведены работы по строительству сетей наружного освещения в парках, скверах, велодорожках. Осветили велодорожки по пр. Манаса-Ч.Айтматова, Чуй, ул. Абдрахманова-Б.Баатыра, по ул. Ахунбаева от ул. Тыналиева до ул. Бакаева, по пр. Д.Сяопина, а также в парке "Ынтымак-2 очередь".

В сквере "Физкультурный" проложили кабельную линию в земле и установили новые светильники. Установили наружное освещение Бишкек баатыру.

Провели освещение в новый сквер вдоль улицы Жукеева-Пудовкина в микрорайоне №8. Отремонтировали светильники в сквере Т.Турсунбаевой, который расположен по ул. Фрунзе-Панфилова. Изготовили и установили торшерные стойки со светильниками в сквере "Дома Торговли", в микрорайоне "Тунгуч" и в "Березовой роще" 11 микрорайона.

Кроме этого установили стеллу в жилом массиве "Ак-Ордо" и осветили озеро в Карагачевой роще.

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