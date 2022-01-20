Штаб КР: оставайтесь дома, изолируйтесь, ПЦР-тест сдавать не нужно

В Кыргызстане отмечается рост COVID-19 и других респираторных вирусных инфекций, при которых наблюдаются схожие симптомы – повышение температуры тела, кашель, насморк, головные боли и другие.

Вчера, 19 января, заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов отметил, что изменен протокол лечения и алгоритм действия. Республиканский штаб по COVID информирует население о том, что делать в случае заболевания.

"В случае возникновения симптомов заболевания оставайтесь дома, немедленно изолируйтесь и спокойно перенесите в режиме обычной простуды. Нет необходимости сдавать ПЦР тест на COVID-19", - говорится в сообщении штаба.

При температуре:

парацетамол (свечи, таблетки, сироп) – не более 1 гр. в сутки (препарат гепатотоксичен!, т.е. при болезни печени, не желательно); нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например, ибупрофен (на голодный желудок нельзя), с осторожностью при эрозии, язве желудка, 12 перстной кишки. Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими Следует избегать прием ибупрофена и других НПВС пациентам с хронической болезнью почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями (!); аспирин, если нет аллергии! Детям до 18 лет категорически – нельзя.

При болях в горле:

Полоскать горло. Для полоскания можно (если нет аллергии) использовать травы, обладающие антисептическим свойством (например, шалфей, эвкалипт и др.), таблетки, леденцы, спреи содержащие обезболивающие средства (читайте аннотацию)

При насморке:

два-три раза в день закапывать назальные капли с сосудосуживающим эффектом; или промывать растворами на основе натуральной морской соли или слабым солевым раствором или физ. раствором; полоскать и сморкаться следует осторожно, очищая одну ноздрю за один раз. Это предупреждает создание слишком высокого давления в носу и стать причиной воспаления уха (средний отит). Длительный насморк также может вызвать воспаление уха, поэтому нос нужно держать сухим. После процедуры нужно помыть руки или обработать их антисептиком.

При кашле:

рекомендуется избегать положение на спине (лучше на животе), т.к. кашель становится непродуктивным; принимать отхаркивающие препараты, например, ацетилцистеин – АЦЦ (противопоказан при тяжелом обострении бронхиальной астмы, хроническая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский и подростковый возраст до 14 лет и др.), амброксол, бромгексин, и др.

детям отхаркивающие препараты – строго по назначению врача!

При плохом сне и депрессии:

применять снотворные или антидепрассанты после назначения врача. Также медики советуют исключить жирную и тяжелую пищу. Часто проветривать комнату (2-3 раза в день), оптимальная температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла, влажность комнаты должна быть 50-70%.

Лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении одышки необходимо обратиться к врачу.