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Кыргызстанца, которому сломали ноги силовики РК, везут в КР

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- Алина Мамаева
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Чолпонбека Сыдыкова, которому в Казахстане переломали обе ноги и ребра, транспортировали в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что 20 января 2022 года по поручению министерства, Генеральным консульством в города Алматы организован вывоз Сыдыкова до КПП "Ак-Жол" на специальном медицинском транспорте.

При содействии Минздравоохранения, МИДом будет организована встреча кыргызстанца на КПП "Ак-Жол" с дальнейшей госпитализацией в медицинское учреждение.

В настоящее время, МИДом проводятся соответствующая работа с казахстанской стороной, по выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента с гражданином КР Чолпонбеком Сыдыковым и привлечению к ответственности виновных в причинении тяжкого вреда его здоровью.


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URL: https://www.vb.kg/412726
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Кыргызстан, МИД
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