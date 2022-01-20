Кыргызстанца, которому сломали ноги силовики РК, везут в КР

Чолпонбека Сыдыкова, которому в Казахстане переломали обе ноги и ребра, транспортировали в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что 20 января 2022 года по поручению министерства, Генеральным консульством в города Алматы организован вывоз Сыдыкова до КПП "Ак-Жол" на специальном медицинском транспорте.

При содействии Минздравоохранения, МИДом будет организована встреча кыргызстанца на КПП "Ак-Жол" с дальнейшей госпитализацией в медицинское учреждение.

В настоящее время, МИДом проводятся соответствующая работа с казахстанской стороной, по выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента с гражданином КР Чолпонбеком Сыдыковым и привлечению к ответственности виновных в причинении тяжкого вреда его здоровью.