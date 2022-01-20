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Обнаружен астероид, который может столкнуться с Землей летом 2023 года

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- Айжан Мамбеталиева
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Астероид 2022 AE1, найденный шестого января в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США, по мнению ученых, имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Размер астероида 2022 AE1 сравним с размером гипотетического "Тунгусского метеорита" - около 70 метров. Скорость движения - 19,83 километра в секунду. Визуальная величина блеска - 22V - находится на пределе возможности наблюдения для крупных телескопов.

В настоящее время объект получил один балл по туринской шкале. Величина опасности по туринской шкале определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения - от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.

Потенциальное столкновение возможно 4 июля 2023-го. Вероятность столкновения ученые оценивают на уровне один к 1700.


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URL: https://www.vb.kg/412730
Теги:
космонавтика, новости мира
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