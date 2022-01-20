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Англичане решили селить пчел в жилые дома

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Власти английского города Брайтон поселили пчел в жилые дома, чтобы восстановить их популяцию. Сообщает The Guardian.

Совет города поставил перед застройщиками условие, согласно которому в любой новостройке выше пяти метров должны быть специальные деревянные домики или "пчелиные" кирпичи с отверстиями. Таким образом власти Брайтона надеются увеличить сильно сократившуюся за последние годы численность пчел-одиночек в Британии.

Инициатива властей оказалась резонансной. Некоторые ученые посчитали, что кирпичи навредят пчелам, если не убранная вовремя грязь из отверстий привлечет муравьев или станет источником заболеваний. Сторонники инициативы в ответ заверили, что благодаря полезным микробам и смене времен года проблемы с вирусами и муравьями решатся сами собой. Однако вопрос об эффективности действий совета остается открытым.


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URL: https://www.vb.kg/412734
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