Англичане решили селить пчел в жилые дома

Власти английского города Брайтон поселили пчел в жилые дома, чтобы восстановить их популяцию. Сообщает The Guardian.

Совет города поставил перед застройщиками условие, согласно которому в любой новостройке выше пяти метров должны быть специальные деревянные домики или "пчелиные" кирпичи с отверстиями. Таким образом власти Брайтона надеются увеличить сильно сократившуюся за последние годы численность пчел-одиночек в Британии.

Инициатива властей оказалась резонансной. Некоторые ученые посчитали, что кирпичи навредят пчелам, если не убранная вовремя грязь из отверстий привлечет муравьев или станет источником заболеваний. Сторонники инициативы в ответ заверили, что благодаря полезным микробам и смене времен года проблемы с вирусами и муравьями решатся сами собой. Однако вопрос об эффективности действий совета остается открытым.